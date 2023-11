Taylor Swift diz estar ‘devastada’ com morte de fã durante show no Brasil

Taylor Swift lamentou a morte da fã, Ana Clara Benevides, 23, durante o show no Rio de Janeiro, na noite dessa sexta-feira (17).

A cantora publicou uma foto no Instagram de uma carta escrita à mão em que lamenta a morte de Ana. “"Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã no começo desta noite, antes do meu show. Eu nem posso dizer o quão devastada estou por isso. Tenho pouca informação além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais”, escreveu.

“Não vou conseguir falar sobre isso no palco porque me sinto dominada pela tristeza quando tento falar sobre isso. Quero dizer que sinto profundamente essa perda e que meu coração partido está com sua família e amigos. Essa foi a última coisa que pensei que aconteceria quando decidimos trazer essa turnê para o Brasil”, afirmou.

Ontem, o calor era intenso no Rio de Janeiro e segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de mil desmaios foram registrados no show onde a sensação térmica era de 60ºC

Fãs criticaram a organização do evento por proibir a entrada de garrafa de água em um dia de extremo calor.