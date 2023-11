No Rio, Taylor Swift dá início à Eras Tour: ‘plateia dos meus sonhos de infância'; vídeos

YOU BELONG WITH ME! #TheErasTourBrasil pic.twitter.com/HCXXMi0AkL

A cantora americana levou os fãs à loucura com um simples “Olá”, se arriscando no português novamente em seguida: "Rio, bem-vindos à Eras Tour!". Taylor também comentou sobre a multidão brasileira: “Essa é a plateia dos meus sonhos de infância!”.

Finalmente! Taylor Swift deu início hoje à The Eras Tour no Brasil e começou elogiando o público brasileiro, em seu show no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 17, no Engenhão.

