Nilton Lins

Recaída? Ana Castela e Zé Felipe ficaram no navio da Boiadeira, diz programa

Por Portal Do Holanda

06/01/2026
Famosos & TV



Ana Castela e Zé Felipe teriam ficado no navio da Boiadeira na segunda-feira (5). O colunista Matheus Baldi disse durante o programa "Fofocalizando" (SBT) desta terça-feira (6) que rolou um beijo entre o casal.

Apesar disso, os dois não teriam confirmado a informação, pois querem mais privacidade no momento. O relacionamento durou apenas dois meses e o término foi anunciado no fim de dezembro por Zé Felipe. 

