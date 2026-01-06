Recaída? Ana Castela e Zé Felipe ficaram no navio da Boiadeira, diz programa
Por Portal Do Holanda
06/01/2026 17h46 — em
Famosos & TV
Segundo Matheus Baldi, Ana Castela e Zé Felipe ficaram no navio da Boiadeira #fofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/w2b9xaMVzP— Fofocalizando (@pfofocalizando) January 6, 2026
Ana Castela e Zé Felipe teriam ficado no navio da Boiadeira na segunda-feira (5). O colunista Matheus Baldi disse durante o programa "Fofocalizando" (SBT) desta terça-feira (6) que rolou um beijo entre o casal.
“Sua Boca Mente” em alta qualidade agora pic.twitter.com/OopALyGP4a— Mídias Ana Castela (@MidiasCastela) January 6, 2026
Apesar disso, os dois não teriam confirmado a informação, pois querem mais privacidade no momento. O relacionamento durou apenas dois meses e o término foi anunciado no fim de dezembro por Zé Felipe.
ASSUNTOS: Famosos & TV