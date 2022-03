Esposa de médico Renato Kalil denunciado por Shantal é encontrada morta em casa

Ilana trabalhava com o marido e tinha duas filhas. A família morava em uma casa no Morumbi. A polícia não deu detalhes de quem a encontrou, mas adiantou que apura cuidadosamente o caso.

A princípio, a suspeita é que a instrumentadora cirúrgica tenha tirado a própria vida com um tiro na cabeça, mas o Ministério Público ainda acompanha as investigações e os laudos da perícia para constatar a tese.

Ilana Kalil, 40, esposa do médico Renato Kalil, acusado de violência obstétrica contra a influenciadora digital Shantal Verdelho, foi encontrada morta nessa segunda-feira (14), na casa onde morava com a família.

