Eduardo Bolsonaro detona Maju Coutinho após comentário sobre lockdown

No twitter, o filho do presidente Bolsonaro chamou a jornalista de arrogante. "Do alto de sua arrogância global e de seu alto salário, Maju Coutinho defendeu lockdowns e debochou de quem precisa trabalhar para não passar fome. Segundo Maju, se você não pode ficar em casa, 'O CHORO É LIVRE, É ISSO QUE TEM'. É esse o tipo de gente que nos ataca na GLOBO LIXO", escreveu.

