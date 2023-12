Desembargadora recebe salário de R$ 625 mil e causa polêmica

Manaus/AM - A desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, recebeu um salário líquido de R$ 625 mil no mês de novembro de 2023. A quantia foi a maior remuneração paga a um servidor do TJPA no período e causou polêmica nas redes sociais.

Maria de Nazaré é doutora em ciências jurídicas e sociais pela Universidade do Museu Social Argentino. Ela ingressou na magistratura em 1982, na Comarca de Ourém, no Pará. Atualmente, está lotada na 4ª Câmara Cível Isolada.

O salário da desembargadora é composto por uma série de fatores, incluindo o salário básico, o adicional por tempo de serviço, o auxílio-moradia, o auxílio-creche e o auxílio-saúde. No caso de Maria de Nazaré, o auxílio-moradia é o principal componente do salário, correspondendo a R$ 350 mil.

O auxílio-moradia é um benefício pago aos magistrados que não possuem residência própria na cidade onde atuam. No caso de Belém, o valor do auxílio é de R$ 4.500,00. No entanto, a desembargadora Maria de Nazaré recebe o benefício no valor de R$ 350 mil, o que corresponde a 77,78 vezes o valor-base.

A concessão do auxílio-moradia no valor de R$ 350 mil à desembargadora Maria de Nazaré foi aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2019. A decisão foi criticada por alguns juristas, que alegam que o valor é desproporcional e fere o princípio da moralidade administrativa.

O salário da desembargadora Maria de Nazaré também causou polêmica nas redes sociais. Muitos internautas se manifestaram contra o valor, afirmando que é um absurdo que um servidor público receba tanto dinheiro.

O TJPA ainda não se manifestou sobre o caso.