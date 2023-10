De sexo oral forçado a terror psicológico: Veja denúncias contra influencer evangélico

Três vítimas do influenciador religioso Victor de Paula Gonçalves, de 27 anos, conhecido como Victor Bonato nas redes sociais, prestaram depoimento na Delegacia da Mulher de Barueri, em São Paulo. Victor é acusado de estupro e violação sexual por três mulheres. O juiz Fabio Calheiros do Nascimento decidiu pela prisão do suspeito.

O inquérito que baseou a prisão temporária de Bonato têm relatos detalhados como sexo oral forçado, tapas no rosto e terror psicológico. O processo contra ele corre sob sigilo na 2ª Vara Criminal de Barueri, mas foi obtido pelo jornal GLOBO que divulgou os depoimentos das vítimas.

Primeira vítima

Uma das vítimas, uma estudante de 19 anos, contou que o primeiro episódio de agressão sexual ocorreu em junho quando ela a Victor foram assistir um filme na casa dele. Em um determinado momento, ele teria passado a mão pelo corpo dela e depois passou a mandar mensagem dizendo estar interessado nela.

Convencida de que ele era um rapaz com boas intenções, ela foi em um encontro com Bonato. Chegando lá, a denunciante diz que eles estavam se beijando quando Victor fez ela pegar em seu pênis sem o consentimento, e depois a obrigou a fazer sexo.

Já o segundo episódio ocorreu quando ela e uma amiga, também vítima de Bonato, estavam na casa dele assistindo um filme, quando ele passou a mão pelo corpo dela, sem se intimidar com a amiga. Ela foi embora e depois eles sem encontraram na casa dela e conversaram. Depois iniciaram uma relação sexual consensual, mas em seguida, Victor se mostrou agressivo e deu vários tapas na jovem.

Segunda vítima fez sexo oral forçada

Outra estudante, de 20 anos, contou relatos muito parecidos com a anterior. No dia 27 de junho, ela foi assistir um filme na casa do influencer e quando ela pegou a mão dela para colocar no pênis, a jovem ficou irritada e foi embora. Dois dias depois, Victor fez um novo convite para moça e ela aceitou, e ele novamente fez ela pegar em seu pênis. A estudante contou que tirou a mão, mas ele colocava de novo até que de repente Bonato abaixa as calças e insistiu para que a vítima fizesse sexo oral, e após 30 minutos, ela foi embora.

Terceira vítima foi engasgada

A terceira vítima é uma empresária, de 24 anos, que afirmou ter ido à casa de Victor. Ele também passou a mão pelo corpo dela sem o consentimento, e ainda argumentou sobre sua influência como um líder religioso até convencê-la a fazer sexo.

No dia 22 de julho, após sair de um restaurante com Victor e outra amiga - também vítima dele - os três foram para a casa dela. Lá, Victor esperou que ficassem os dois a sós e tirou a própria roupa, pegou a vítima pela cabeça e a forçou fazer sexo oral.

Pedido de perdão e prisão

Quando descobriu sobre as denúncias, Victor pediu desculpas nas redes sociais e informou que sumiria por um tempo para mergulhar num retiro espiritual.

Para evitar que ele fugisse, a Justiça de São Paulo decretou a prisão do influencer que deve responder por estupro e violação sexual mediante fraude.