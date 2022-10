Criminoso libera casal após 3 horas refém e se rende em São Paulo

Um robô e vários agentes da polícia estiveram no local negociando a liberação dos reféns, que só ocorreu após a chegada da advogada do homem.

As vítimas estão reféns desde às 6h40 da manhã de hoje quando foram abordadas por ao menos três bandidos no momento em que passavam pela Avenida das Cerejeiras. Testemunhas acionaram a polícia que deu início a uma perseguição, houve intenso tiroteio e o veículo acabou batendo em um ônibus. Dois criminosos conseguiram fugir e o casal ficou a mercê de um bandido.

A primeira a deixar o veículo foi a mulher e cerca de 10 minutos depois, o criminoso saiu do carro acompanhado do homem. O casal não estava ferido.

