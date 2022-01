Corpo é encontrado em Capitólio e número de mortos na tragédia sobe para 8

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encontrou nesta manhã (10), o corpo da oitava vítima do acidente com quatro barcos que foram atingidos por rochas durante o desmoronamento de uma falésia em Capitólio. A vítima é um homem, duas pessoas permanecem desaparecidas, mas as equipes de mergulhadores segue no local à procura delas. A vítima encontrada hoje estava submersa nos arredores do local do acidente e já foi conduzida para o IML, para reconhecimento. Outras duas vítimas seguem internadas em decorrência dos ferimentos sofridos na tragédia. Segundo os bombeiros, cerca de 34 pessoas foram atingidas no total, elas participavam de passeios turísticos em barcos. De acordo com as autoridades, alertas meteorológicos já tinham sido emitidos por conta das fortes chuvas na área, por isso, as embarcações não poderiam estar lá. Isso também será investigado.

