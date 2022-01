Buscas por desaparecidos após desabamento de rocha no Capitólio continuam hoje

As buscas por três pessoas que desapareceram durante o desabamento de uma rocha sobre barcos no Capitólio, em Minas Gerais, já foram retomadas na manhã deste domingo (9). Uma investigação está sendo feita para saber se os turistas tinham permissão para estar ali, já que alguns alertas de risco foram emitidos naquela região devido ao grande volume de chuva na região neste período. Rocha gigante despenca em cima de turistas em lanchas, em Capitólio pic.twitter.com/EOEmGFWhLs — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 8, 2022 A PC também investiga as causas da tragédia, mas especialistas apontam que as erosões em falésias deste tipo, são um fenômeno comum. Porém, a chuva pode ter acelerado o processo e provocado a queda de uma parte maior do paredão de uma só vez, como foi visto nas imagens feitas por uma turista que estava no local. A queda das rochas atingiu ao menos 4 barcos e causou a morte de 7 pessoas. Várias outras ficaram feridas e 4 permanecem internadas.

