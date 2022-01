Bombeiros terminam buscas neste sábado com 7 mortos e 3 desaparecidos em Capitólio

As buscas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais a vítimas tragédia em Capitólio terminou neste sábado (8), com o encontro de sete corpos e três desaparecidos. As buscas precisaram parar pela falta de claridade, e voltarão a ser realizadas na manhã de domingo (9). Participaram das buscas 40 bombeiros e mergulhadores, que fizeram o resgate de dezenas de pessoas. A Polícia Civil de Capitólio informou que entre as vítimas que morreram, estão 3 mulheres e 4 homens, e ninguém foi identificado ainda. Deslizamento Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros, explicou que a formação rochosa do local é do tipo sedimentar, o que torna as estruturas dos paredões frágeis, e a quantidade de chuvas agravou a situação por acelerar a erosão.

