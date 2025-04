Conselheiro de Trump diz que Moraes é 'a maior ameaça à democracia'

Jason Miller, conselheiro do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, afirmou no X (antigo Twitter) que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, representa “a maior ameaça à democracia no Hemisfério Ocidental”. A declaração foi feita no domingo (13), em referência a uma entrevista de Moraes ao jornal norte-americano The New Yorker, onde o ministro discutiu o impacto das mídias sociais no populismo digital extremista.

Na entrevista, Moraes destacou que as redes sociais têm sido usadas para mobilizar pessoas sem intermediários, citando a Primavera Árabe como exemplo. Ele também alertou sobre os perigos de algoritmos voltados ao poder político e afirmou que, se figuras como Goebbels tivessem acesso a essas ferramentas, o impacto seria devastador. Moraes classificou as mídias sociais como uma força definidora da sociedade atual.

Miller, que já prestou depoimento à Polícia Federal em 2021 no inquérito sobre as manifestações de 7 de setembro, esteve no Brasil para eventos políticos e é fundador da rede social Gettr. Ele deixou o cargo de CEO da plataforma para atuar como conselheiro na campanha de Trump. A CNN procurou Moraes para comentar as declarações, mas não obteve resposta até o momento.