CNH Social: Veja cronograma de atendimentos em clínicas para contemplados no Amazonas

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) anunciou, nesta terça-feira (28), o cronograma de atendimentos das clínicas destinado aos contemplados no segundo ciclo do projeto “CNH Social” residentes nos municípios de Autazes, Novo Aripuanã, Barreirinha, Nhamundá, Parintins, Iranduba, Manacapuru, Manaquiri, Humaitá e Itacoatiara.

Os beneficiados que efetuarem a entrega de seus documentos até o prazo final, que se encerra nesta quinta-feira (30), já estarão aptos a realizar os exames médicos e psicológicos nas clínicas de trânsito de seus respectivos municípios.

Para os atendimentos mediante agendamento, os contemplados devem entrar em contato via ligação ou mensagem de WhatsApp para o número da clínica, conforme indicado no cronograma, a fim de agendar seus exames. Aqueles sem agendamento prévio podem comparecer à clínica na data, horário e local indicados, mas é importante que entrem em contato previamente para receber as orientações necessárias.

Após a conclusão de todos os exames, os contemplados avançarão para a etapa de chamamento da autoescola, dando início ao processo de aulas teóricas e de direção veicular.

Documentos - O Detran Amazonas destaca que o atendimento só será efetuado mediante a apresentação dos documentos necessários: Carteira de Identidade (RG) ou outro documento com foto (original e cópia), e o protocolo de abertura de processo (original e cópia).

Veja o cronograma abaixo: