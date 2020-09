Cinco igrejas de Flordelis fecham após fiéis abandonarem ministério

O ministério de Flordelis parece estar “com os dias contados”, após a morte polêmica do pastor Anderson do Carmo. Desde o episódio e dos primeiros rumores de que a pastora estaria envolvida, vários fiéis abandonaram as igrejas fundadas pelo casal. No total, o ministério tinha sete congregações, mas atualmente conta com apenas duas (em Niterói e em São Gonçalo) que tentam sobreviver a todo custo.

Nas últimas semanas, a equipe da religiosa têm visto seu trabalho desmoronar. Isso porque os templos que costumavam estar sempre lotados e já chegaram a abrigar mais de 5 mil pessoas, contam apenas com duas ou três dezenas de frequentadores.

Ao ver as notícias na imprensa nacional, os fiéis ficaram desacreditados e de uma só vez uma das congregações chegou a perder 400 seguidores. Um oitavo templo que estava em construção e era um dos grandes projetos de Anderson, também foi abandonado depois da morte dele.

Para tentar conter a derrocada, os líderes de Flordelis chegaram a mudar o nome do ministério de Flordelis para Cidade do Fogo, mas a estratégia não teve sucesso diante das últimas repercussões e revelações do caso da morte de Anderson.

Para grande parte dos cristãos, a pastora “perdeu a credibilidade”, e não tem mais condições de conduzir “o rebanho”.