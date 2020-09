Testemunha diz que Flordelis mandou jogar bomba em sua casa

Regiane Rabelo, uma das testemunhas no caso da deputada Flordelis, teve a casa atacada com uma bomba no meio da madrugada em Niterói, no Rio de Janeiro. O ataque ocorreu na última quinta-feira (3) e atingiu a casa dela e a de uma vizinha.

A mulher é ex-patroa de Lucas, filho adotivo de Flordelis que teria admitido comprar a arma usada para matar o pai Anderson do Carmo com 30 tiros. Regiane acusa Flor de coagir o rapaz a mudar o testemunho para salvar a pele dela.

Ela acredita que a bomba foi lançada no quintal da residência dela a mando da pastora como uma forma de ameaça:

“Não machucou ninguém, pois estávamos dormindo e não tinha gente no quintal. A bomba explodiu no ar e os estilhaços atingiram minha casa e a casa vizinha. Acordamos com um barulho muito forte. Fiquei muito nervosa e ainda nem consegui dormir direito depois do ocorrido, de tão nervosa que fiquei”, contou em entrevista a rede de TV CNN.

Regiane teme que por permanecer livre, Flordelis ordene um novo atentado contra ela e diz que reforçou sua segurança e está mais atenta na rotina. A Polícia Civil esteve na casa da ex-patroa de Lucas e coletou os estilhaços do artefato, eles investigam o ataque e também a deputada.

Flordelis está em liberdade por conta do foro privilegiado de deputada, mas a Câmara dos Deputados já entrou com o pedido de cassação do mandato dela.