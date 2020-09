Discussão por preço de coxinha termina com um morto

Um homem de 52 anos morreu após uma discussão pelo preço de uma coxinha. O caso ocorreu na sexta-feira (4) em Simonésia, Minas Gerais. A vítima era dono do bar.

Segundo o G1, a polícia informou que o homem e um cliente se desentenderam. Enquanto o proprietário dizia que a coxinha custava R$ 3, o outro homem falava que o valor correto seria R$ 2,50.

Ainda segundo a publicação, a vítima se ofendeu e se armou com um pedaço de madeira. Outras pessoas que estavam no local seguraram o dono do bar para que ele não agredisse o homem.

Porém o cliente estava com uma faca na cintura e atacou a vítima. Ele foi atingido com facadas nas costas e pescoço. O autor do crime fugiu.