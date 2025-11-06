CCJ aprova projeto que cria crime específico para uso de drones por facções





A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (6), um projeto de lei que criminaliza a posse e utilização de drones por organizações criminosas. O texto, que segue para votação no Plenário principal da Câmara, visa preencher uma lacuna na legislação penal.

O projeto propõe punir com reclusão de dois a seis anos quem possuir e transportar aeronaves remotamente controladas para fins de planejamento, preparação ou execução de crimes por facções, associações criminosas e milícias. Um ponto crucial é que o texto busca criminalizar o planejamento, e não apenas o uso efetivo.

Punições mais severas e contexto

A proposta também prevê pena mais alta, de reclusão de cinco a 12 anos, para quem utilizar drones para lançar artefatos explosivos, como granadas.

O tema ganhou urgência após a recente megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro. Segundo investigações, a facção utilizou drones para lançar granadas contra forças de segurança e negociava a compra de equipamentos com câmeras térmicas para monitorar operações policiais e ampliar o controle territorial.

O relator, deputado Carlos Jordy (PL-RJ), e o autor, Sargento Portugal (Podemos-RJ), defenderam que a medida é essencial para combater o crescente uso dessa tecnologia para fins ilícitos, como vigilância de operações e transporte de armas e drogas, permitindo que as autoridades ajam de forma mais precoce.

