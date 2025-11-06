   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Desorganização marca Cúpula do Clima e deixa jornalistas brasileiros de fora; vídeos

Por Portal Do Holanda

06/11/2025 16h44 — em
Brasil



Mesmo com critérios de credenciamento rigorosos, boa parte da imprensa brasileira ficou de fora da cobertura da Cúpula do Clima, realizada nesta quinta-feira (6), em Belém (PA). O evento, que reuniu dezenas de líderes mundiais para debater políticas sobre clima e meio ambiente, foi marcado por críticas à falta de acesso de jornalistas nacionais aos principais espaços de discussão.

Vídeos registrados pela reportagem do Portal do Holanda mostram a desorganização no controle de acesso da imprensa local às áreas reservadas às autoridades internacionais. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, apenas veículos de comunicação estrangeiros estavam sendo autorizados a acompanhar a cúpula de perto, deixando de fora dezenas de profissionais brasileiros que haviam sido previamente credenciados.

Em um dos vídeos, uma das organizadoras do evento tenta dialogar com os jornalistas e solucionar o impasse, mas sem sucesso. A situação gerou protestos e reclamações de profissionais da comunicação, que cobraram mais transparência e igualdade de acesso à cobertura de um evento de relevância global. 

"É uma verdadeira desorganização, tá todo mundo aqui condenando. Fizeram mundos e fundos e na realidade isso aqui tá uma bagunça, essa é a realidade", disse um dos fotógrafos que preferiu não se identificar. 

Vale lembrar que o processo de credenciamento da imprensa seguiu normas rígidas, com etapas distintas para acesso às diferentes áreas da COP30. Mesmo assim, a falta de organização e comunicação entre os setores responsáveis acabou restringindo a participação da mídia local em um dos momentos mais aguardados da conferência.

Bastidores da Política - COP 30: A face oculta do discurso ambiental de Lula Bastidores da Política
COP 30: A face oculta do discurso ambiental de Lula

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Drone e drogas apreendidos em presídio de Pará de Minas — Foto: Sejusp/Divulgação

06/11/2025

CCJ aprova projeto que cria crime específico para uso de drones por facções

Presidente da França Emmanuel Macron - Foto: Ronaldo Siqueira/PORTAL DO HOLANDA

06/11/2025

Mais de 40 líderes mundiais participam da Cúpula do Clima em Belém; saiba quem

Foto: Ronaldo Siqueira / Portal do Holanda

06/11/2025

Navios gigantes ancoram em Belém para servir de hotéis de luxo na COP30

Foto: Ronaldo Siqueira/PORTAL DO HOLANDA

06/11/2025

Coxinha a R$ 45 e brigadeiro a R$ 30: COP30 surpreende com preços dos lanches

Foto: Ricardo Stuckert/PR

06/11/2025

Lula pede fim do uso do petróleo, mas mantém defesa da exploração na Foz do Amazonas

Foto: Ricardo Stuckert/PR

06/11/2025

Veja íntegra do discurso do presidente Lula na Cúpula dos Líderes

Foguetório simultâneo assusta moradores em cidades de Goiás — Foto: Reprodução/Tudo em Goiânia

06/11/2025

Mais de 20 pessoas são presas por prestar homenagem ao CV em Goiás

Foto: Reprodução

06/11/2025

Ex-deputado do PT, Paulo Frateschi é morto pelo próprio filho em São Paulo

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

06/11/2025

Caixa Econômica lançará edital de concurso com salários de até R$ 14,9 mil

Rocinha - Foto: Arquivo/Agência Brasil

06/11/2025

Rocinha, Cidade de Deus e Maré são alvos das próximas ações policiais no Rio

Fachada do lugar onde ocorrerá a COP30 em Belém - Foto: Ronaldo Siqueira/Portal do Holanda

06/11/2025

Cúpula da COP30 começa sem Argentina; Trump mantém boicote

Foto: Arquivo/Agência Brasil

06/11/2025

Enem 2025: 1 º dia de provas será neste domingo; veja horários e regras

COP30 acontece no Pará- Foto: Ronaldo Siqueira/Portal do Holanda

06/11/2025

Cúpula dos Líderes da COP30 começa nesta quinta-feira no Pará

Pablo Marçal - Foto: Reprodução Youtube

06/11/2025

MPE denuncia Pablo Marçal por injúria e difamação contra Datena

Foto: Reprodução/TV Globo

05/11/2025

Caminhão cai de ponte e deixa quatro pessoas feridas em São Paulo

Foto: Pixabay

05/11/2025

Câmara aprova projeto que pode dificultar aborto legal em menores vítimas de estupro

Foto: INSS/Divulgação

05/11/2025

INSS informa prazo final para pedir ressarcimento de “descontos indevidos”

Foto: Rafa Neddermeyer/COP30

05/11/2025

Plano da COP30 prevê US$ 1,3 trilhão anuais em financiamento climático

Foto: Marcello Casal Jr./Agencia Brasil

05/11/2025

Senado aprova isenção de IR até R$ 5 mil e texto segue para sanção de Lula

Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

05/11/2025

Senado começa a analisar projeto que zera IR de quem ganha até R$ 5 mil

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

05/11/2025

Moraes autoriza general preso por trama golpista a fazer o Enem para tentar reduzir pena

05/11/2025

Presidente francês Emmanuel Macron chega a Salvador antes da COP30

Foto: Ronaldo Siqueira / Portal do Holanda

05/11/2025

Belém começa a receber delegações internacionais para a COP 30 com segurança reforçada

Foto: Reprodução/Redes Socias

05/11/2025

Traficante do CV viajou à Ucrânia para aprender táticas de guerra, diz polícia

Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

05/11/2025

Senado aprova isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil

Postos foram fechados - Foto: Reprodução/ Globo

05/11/2025

Operação interdita 49 postos no Norte e Nordeste ligados ao PCC

Oruam e 'Cabeludo da Penha' - Foto: Reprodução/Redes Socias

05/11/2025

Morto em operação contra o CV, 'Cabeludo da Penha' posava com rapper Oruam

Operação prende mais de 15 traficantes ligados ao Comando Vermelho no Espírito Santo — Foto: Reprodução/ Polícia Civil

05/11/2025

Polícia prende líder e traficantes do Comando Vermelho no Espírito Santo

Foto: Divulgação/TSE

05/11/2025

TSE aprova criação do partido 'Missão', ligado ao MBL


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!