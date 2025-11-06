Desorganização marca Cúpula do Clima e deixa jornalistas brasileiros de fora; vídeos





COP30



Imagens: Ronaldo Siqueira / Portal do Holanda pic.twitter.com/Q4WfdKYJyW — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 6, 2025

Mesmo com critérios de credenciamento rigorosos, boa parte da imprensa brasileira ficou de fora da cobertura da Cúpula do Clima, realizada nesta quinta-feira (6), em Belém (PA). O evento, que reuniu dezenas de líderes mundiais para debater políticas sobre clima e meio ambiente, foi marcado por críticas à falta de acesso de jornalistas nacionais aos principais espaços de discussão.

Vídeos registrados pela reportagem do Portal do Holanda mostram a desorganização no controle de acesso da imprensa local às áreas reservadas às autoridades internacionais. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, apenas veículos de comunicação estrangeiros estavam sendo autorizados a acompanhar a cúpula de perto, deixando de fora dezenas de profissionais brasileiros que haviam sido previamente credenciados.

Em um dos vídeos, uma das organizadoras do evento tenta dialogar com os jornalistas e solucionar o impasse, mas sem sucesso. A situação gerou protestos e reclamações de profissionais da comunicação, que cobraram mais transparência e igualdade de acesso à cobertura de um evento de relevância global.

"É uma verdadeira desorganização, tá todo mundo aqui condenando. Fizeram mundos e fundos e na realidade isso aqui tá uma bagunça, essa é a realidade", disse um dos fotógrafos que preferiu não se identificar.

Vale lembrar que o processo de credenciamento da imprensa seguiu normas rígidas, com etapas distintas para acesso às diferentes áreas da COP30. Mesmo assim, a falta de organização e comunicação entre os setores responsáveis acabou restringindo a participação da mídia local em um dos momentos mais aguardados da conferência.