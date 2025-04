Brasil terá pico da chuva de meteoros Líridas nesta madrugada

A madrugada desta terça-feira (22) reserva um espetáculo celestial para os observadores do céu no Brasil: o ponto máximo da chuva de meteoros Líridas. O fenômeno, que já pode ser avistado desde o dia 14 em diversas regiões do país, deverá atingir seu pico de intensidade por volta das 2h, no horário de Brasília.

De acordo com o astrônomo Marcelo De Cicco, colaborador do Observatório Nacional e coordenador do projeto Exoss, especializado no monitoramento de meteoros, o momento de maior atividade da chuva ocorrerá quando o radiante – a área no céu de onde os meteoros parecem emanar – alcançar sua posição mais alta.

“As melhores condições de observação serão na madrugada do dia 22. Em locais com pouca luminosidade artificial, longe das luzes das cidades e com mínima interferência da Lua, será possível observar até 18 meteoros por hora. Para isso, basta direcionar o olhar para o quadrante norte do céu, próximo à brilhante estrela Vega”, explicou De Cicco.

A chuva de meteoros Líridas é um evento anual causado pela passagem da Terra através da trilha de fragmentos deixada pelo Cometa Thatcher (C/1861 G1). Ao entrarem na atmosfera terrestre, essas minúsculas partículas se aquecem devido ao atrito com o ar, produzindo os rastros luminosos característicos, popularmente conhecidos como "estrelas cadentes".

Este fenômeno celeste ocorre todos os anos entre os dias 14 e 30 de abril e é considerado um dos mais antigos já registrados pela humanidade. Para aqueles que não possuem uma bússola para se orientar, o astrônomo oferece uma dica prática: “Estenda o braço direito na direção onde o Sol nasce (Leste) e o esquerdo para onde ele se põe (Oeste). Dessa forma, você estará naturalmente voltado para o Norte, a direção ideal para acompanhar a chuva de meteoros.”