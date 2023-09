Áudio grande no WhatsApp? Saiba como transcrever gravações em texto

Ambos são gratuitos e podem ser ativados enviando uma mensagem para os respectivos números. Confira abaixo as duas opções para converter áudio em texto no WhatsApp.

É possível converter sons do WhatsApp em textos com pelo menos dois chatbots que funcionam como assistentes virtuais que respondem às suas mensagens: ViraTexto e LuzIA.

O WhatsApp não possui recurso próprio para converter mensagens de voz em texto. No entanto, quem não quiser ouvir gravações de áudio pode usar bots no aplicativo para transformá-las em conteúdo escrito sem precisar baixar nada.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.