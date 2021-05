Mais forte que aço, teia de aranha intriga cientistas

No total, existem quatro tipos básicos de teia produzidas para refúgio, cópula, para muda (algumas aranhas trocam de esqueleto) e para captura. Este último tipo é o mais visto porque geralmente é feito em locais abertos, com circulação frequente de outros insetos.

As aranhas podem ter sete tipos de glândulas, destinadas a produzir tipos variados de fio de seda, cada um com propósitos diferentes.

Muitos cientistas tentam replicar as propriedades desses fios, cuja resistência do fio é considerada espetacular, pois é cerca de 5 vezes mais forte que o aço e duas vezes mais resistente que o Kevlar, uma fibra sintética de arame usada em coletes à prova de bala.

Formada por um tipo de proteína que se origina no abdome da Caerostris darwini ou “aranha-da-casca-de-darwin”, o tecido produzido pelas aranhas, que formam as teias, tem características e especificidades capazes de surpreender qualquer pessoa.

