Vídeo: Descalça, Naiara Azevedo mata barata com o pé e web reage

a pessoa que pisa descalça numa barata é uma pessoa que com certeza já leu o livro universo em desencanto inteirinho só que de trás pra frente, acessando conhecimentos proibidíssimos sobre as artes malignas #BBB22

Naiara Azevedo já provou que será uma “fábrica de memes” na edição do BBB 22. A cantora protagonizou uma cena hilária já no primeiro dia de confinamento.

