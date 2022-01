Naiara Azevedo causa climão ao mandar produção parar de tocar música no BBB22

Desde a sua entrada no BBB22, na noite desta segunda-feira (17), a cantora Naiara Azevedo está causando burburinhos entre os participantes. A artista causou um climão ao mandar que o DJ da noite parasse com as músicas durante a festinha "de boas-vindas" aos brothers para que ela e Maria pudessem cantar. No entanto, a outra sister não gostou muito do pedido. "Não Naiara, não vou cantar não, sua louca", disse a atriz da novela 'Amor de Mãe' da TV Globo. Naiara foi alvo na noite entre conversas de alguns participantes, como Laís e Rodrigo que admitiram um "rancinho" da cantora.

