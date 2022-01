Laís e Bárbara detonam Naiara Azevedo na estreia do BBB22; veja vídeo

A cantora Naiara Azevedo deu o que falar na estreia, nesta segunda-feira (17) no BBB22. Ela faz parte do time 'Camarote' e não agradou muito as sister do time 'Pipoca', Laís e Bárbara , ao revelar que não queria dormir na cama "encostada" com ninguém. Laís e Bah conversando sobre a Naiara Azevedo na cozinha #BBB22 pic.twitter.com/nxmTltRq4U — Comentando Reality #BBB22 (@comentandorlty_) January 18, 2022 “Ela entrou [no quarto] e perguntou da cama, daí falou que não queria dormir encostada com ninguém”, explicou Laís. “Quem comecem os jogos”, debochou Bárbara.

