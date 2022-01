BBB22: Linn, Arthur e Jade Picon estão confinados após testarem positivo para Covid-19

O apresentador Tadeu Schmidt revelou na estreia do BBB22, nesta segunda-feira (17), que três integrantes vão seguir confinados no hotel até quinta-feira (20) por terem testado positivo para Covid-19: Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada. Os famosos gravaram vídeos do hotel e contaram como estão lidando com o período de isolamento antes de entrar na casa do Big Brother Brasil: "Estou aqui isolado e já contando os dias para entrar na casa. Mas, dois dias antes de vir para o confinamento, fiz o teste e deu negativo. Chegando aqui, por medida de precaução, a gente fez um novo teste e, infelizmente, deu positivo", disse Arthur. Em seguida, Linn da Quebrada também comentou a situação. "Testei positivo e estou super bem cuidada e super bem tratada. Logo mais estou na casa e é a melhor coisa a se fazer. Bola pra frente", afirmou Linn. Em seu vídeo, a influencer Jade Picon tranquilizou os telespectadores. "Já está tudo bem. Foi assintomático, tudo tranquilo. Mas, segundo os protocolos, vou entrar alguns dias depois só para ter certeza que esteja tudo ok e garantir a segurança de todo mundo".

