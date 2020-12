Vídeo: Manifestantes ateiam fogo em frente à TV A Crítica após decreto estadual

Manaus/AM - Em continuação as manifestações devido a proibição do comércio não essencial em Manaus neste sábado (26), trabalhadores autônomos colocaram fogo em entulhos em frente a empresa A Crítica, localizada na avenida André Araújo, do bairro do Aleixo, Zona Sul da capital amazonense.

Manifestantes tocam fogo em frente á TV A Crítica, em Manaus pic.twitter.com/O7B0Xvidld — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 26, 2020

A empresa, do grupo da Rede Calderaro, é o local onde o atual governador do Amazonas Wilson Lima, trabalhava como apresentador antes de ser eleito, nas eleições de 2018.

No início da manhã, uma equipe da emissora já havia sido hostilizada por manifestantes no Centro de Manaus,