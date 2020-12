Vídeo: Rocam fecha avenidas pra evitar manifestação em frente à casa de Wilson Lima

Manaus/AM - Dezenas de carros e motos de manifestantes foram barrados na rotatória do Coroado, na Zona Leste de Manaus, quando tentavam ir para a casa do governador Wilson Lima. Foram interditadas as avenidas André Araújo, Rodrigo Otávio, e Efigênio Sales, sendo esta última, via que leva para a casa do governador do Amazonas.

Manifestação na Bola do Coroado pic.twitter.com/8T7e9J9ww7 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 26, 2020

Os protestos contra o decreto estadual que proíbe o comércio não essencial, começou desde cedo no Centro de Manaus, e foi se espalhando por todas as zonas da cidade. A polícia foi acionada para manter a ordem. Durante a tarde, um grupo com aproximadamente 150 carro e 50 motos, em sua maioria motoristas de transportes por aplicativo e mototaxis, tentaram ir até a casa de Wilson, para cobrar um posicionamento sobre a proibição.

Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), fecharam as avenidas para veículos e pessoas, no entanto, os manifestantes permaneceram no local e pedem a renuncia do governador com gritos: "Fora Wilson Lima".