Reforço policial é enviado para combater queimadas em Autazes no Amazonas

“É descrito, no artigo 250 do Código Penal, que é crime causar incêndio e expor ao perigo a vida e a integridade física de terceiros. O indivíduo que for identificado cometendo tal delito, será passível de prisão em flagrante e instauração de Inquérito Policial (IP), para responder por seus atos”, disse o delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres.

Manaus/AM - Equipes policiais foram enviadas, nessa quarta-feira (11), para o município de Autazes, no interior do Amazonas, para reforçar o combate às queimadas

