Prefeito de Jutaí é afastado do cargo após operação da PF contra garimpo ilegal

Os pagamentos eram feitos a ele em ouro e também em dinheiro em espécie. Durante a operação, a irmã do prefeito, que não teve o nome revelado, foi presa por ser presa com uma porção de ouro.

Manaus/AM – O prefeito de Jutaí, Pedro Macário Barbosa, do PDT, foi afastado do cargo após ser alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga uma organização criminosa de garimpo ilegal no Alto Solimões nessa segunda-feira (20).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.