PF deflagra operação contra garimpeiros ilegais em Jutaí no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Federal no Amazonas deflagrou, nesta quarta-feira (20), a Operação Uiara III, que mira uma organização criminosa que atua com garimpo ilegal, e tem praticado vários crimes ambientais na cidade de Jutaí e em outros municípios do Amazonas.

Segundo a PF, só nas primeiras horas da manhã, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 10 medidas cautelares, dentre elas as de afastamento de funções públicas e acesso à prefeitura de Jutaí, além da cassação de autorizações de garimpos de minério ilegal.

As penas, somadas para os alvos podem ultrapassar a 20 anos de prisão. A operação contou com a participação de policiais federais do Amazonas e do COT (Comando de Operações Táticas).

Na Operação Uiara 1, realizada na região de Autazes e Nova Olinda do Norte foram destruídas 131 balsas, sendo três pessoas presas com 150 gramas de ouro extraído ilegalmente da calha do Rio Madeira.

Na segunda fase da ação, garimpeiros ilegais foram retirados da região de Borba e foram destruídas 34 balsas.

A SR/PF/AM esclarece que atualmente toda a atividade de lavra de minério na região é ilegal e que as ações para a retirada de garimpeiros continuarão a ser realizadas, assim como serão estendidas no decorrer do ano a outras regiões do Amazonas.