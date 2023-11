Mulher de líder do CV no Amazonas aparece ao lado de secretário em visita ao Ministério da Justiça

"Ela [Luciane] estava como acompanhante da advogada Janira Rocha, e se limitou a falar sobre supostas irregularidades no sistema penitenciário. Por esta razão, foi sugerido à advogada Janira Rocha que elas procurassem a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN). Tenho uma longa trajetória parlamentar e política, sempre com a marca da seriedade, e atendi a advogada Janira Rocha e acompanhantes por conhecer a citada profissional e ela desejar falar sobre vítimas de homicídios. Repudio qualquer envolvimento abjeto e politiqueiro do meu nome com atividades criminosas”, informou Vaz em nota.

Manaus/AM – Luciane Barbosa Farias, mulher de Tio Patinhas, um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas, fez duas visitas ao Ministério da Justiça neste ano, conforme informação divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo.

