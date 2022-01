Líder de facção criminosa no Amazonas, Tio Patinhas deixa a prisão

“Por todo o exposto e por tudo o mais que destes autos consta julgo integralmente improcedente o pedido formulado na denúncia e absolvo os réus Clemilson dos Santos Farias e Luciane Barbosa. De todas as imputações que lhes foram feitas na exordial acusatória, pela ausência/fragilidade das provas que, da forma que se encontram, são insuficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva dos crimes atribuídos aos réus supramencionados. Fulcro a presente sentença nos incisos V e VII do art. 386 do CPP.”, diz trecho da decisão.

Manaus/AM - Clemilson dos Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas, teve a prisão revogada e deixou a cadeia nesta quarta-feira (26) após determinação da Justiça do Amazonas. Ele é apontado pela polícia como líder da facção criminosa Comando Vermelho e estava preso desde 2018 após ser encontrado em um apartamento de luxo, no município de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco.

