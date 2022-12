Ao ser preso, Tio Patinhas revela carga de 250kg de drogas no Porto de Manaus

Manaus/AM - Ao ser preso, na madrugada desta segunda-feira (12), o líder do Comando Vermelho (CV) Clemilson dos Santos Farias, o “Tio Patinhas” revelou à polícia que uma carga de aproximadamente 250 kg de drogas estaria em uma Van no Porto da Ceasa, na avenida Mário Andreazza, na zona Sul de Manaus, com destino à Belém, no Pará.

No local, os militares encontraram cerca de 60 tabletes de maconha, do tipo 'skunk', no veículo. O material foi apreendido e encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Tio Patinhas foi preso nesta madrugada após uma denúncia anônima informando que ele estaria em uma igreja na zona Norte da cidade. Ele é apontado pela polícia como líder da facção Comando Vermelho (CV) e coordenava o tráfico de drogas e execuções de rivais em Manaus.