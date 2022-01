Tio Patinhas deve voltar para cadeia após decisão da Justiça do Amazonas

Manaus/AM - Apontado pela polícia como líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV), o Clemilson dos Santos Farias, conhecido como 'Tio Patinhas', deve voltar para a cadeia 'imediatamente' após decisão do desembargador José Hamilton Saraiva, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

"A liberdade do réu configura-se como ato de repercussão social negativo, singularmente, porque, como esmiuçado anteriormente, não se trata de um mero soldado do tráfico e, sim, de um dos líderes de uma facção criminosa, com poder econômico, e que movimenta o comércio de entorpecentes no território amazonense", diz trecho da determinação judicial desta quinta-feira (27).

A decisão de primeira instância da juíza Rosália Guimarães Sarmento, que havia concedido liberdade para Tio Patinhas, foi revogada. Além disso, os bens dele também foram bloqueados.