Inscrições nos concursos da PM e Bombeiros já estão abertas no Amazonas

Manaus/AM - Estão abertas as inscrições para os concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros no Amazonas.

Junto, os dois certames somam 1.803 vagas, sendo 1.350 para a PM e 453 para os Bombeiros.

Os candidatos interessados têm até às 16h do dia 4 de janeiro para acessar o site da FGV e fazer a inscrição.

Podem participar do concurso pessoas que tenham entre 18 e 35 anos.

No concurso da PM são oferecidos três cargos, sendo eles aluno soldado, com salário de R$ 2.657,28, aluno oficial e aluno oficial de saúde, com remuneração de R$ 7.180,34.

Para o primeiro cargo a taxa de inscrição é de R$100 e para os dois seguintes, a taxa custa R$ 180.

O concurso do Corpo de Bombeiros, por sua vez, oferece dois cargos: soldado e 2° tenente. As informações completas sobre os dois certames podem ser conferidas no edital que está no site da FGV.