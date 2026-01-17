FCecon realiza mutirão de consultas para acelerar tratamento de câncer





Manaus/AM - A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon) realizou, neste sábado (17/01), a segunda ação de intensificação de atendimentos deste ano. O foco da mobilização foram pacientes que aguardavam a primeira consulta após o diagnóstico de câncer de estômago, um dos cinco tipos da doença com maior incidência no estado.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), visa reduzir o tempo de espera e garantir que o tratamento — como procedimentos cirúrgicos — comece o mais rápido possível.

Neste sábado, 15 pacientes (homens e mulheres) foram atendidos pela equipe de especialistas. De acordo com a secretária de Saúde, Nayara Maksoud, os atendimentos aos fins de semana são fundamentais para dar vazão à fila de espera de casos urgentes.

Histórico recente: No dia 3 de janeiro, o hospital já havia realizado um mutirão voltado para a cirurgia oncológica pélvica (útero, ovário e endométrio), atendendo 31 pacientes.

Dados do INCA: A estimativa do Instituto Nacional de Câncer para 2026 é de 440 novos casos de câncer de estômago no Amazonas.

O diretor-presidente da FCecon, Gerson Mourão, reforça que o diagnóstico precoce e a primeira consulta célere são os principais aliados na cura. "Permitimos que o paciente tenha acesso mais rápido ao tratamento, o que aumenta as chances de sucesso" pontuou.

A FCecon já planeja novos mutirões de especialidades oncológicas para os próximos meses, mantendo o cronograma de atendimentos extras aos sábados para reduzir as demandas represadas no sistema de saúde estadual.