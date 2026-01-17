   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Bares de Manaus são pegos funcionando sem segurança contra incêndio

Por Portal Do Holanda

17/01/2026 14h25 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deflagrou, na noite desta sexta-feira (16), a primeira edição de 2026 da Central Integrada de Fiscalização (CIF). A operação percorreu as zonas Sul e Centro-Sul de Manaus, resultando na vistoria de nove estabelecimentos comerciais, entre bares e adegas.

O objetivo da ação, segundo o major Willian Gomes, chefe do Setor de Planejamento Integrado de Operações (SPIOP), é reforçar o cumprimento das normas de funcionamento e garantir mais segurança aos frequentadores desses locais neste início de ano.

Durante as inspeções, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) identificou que quatro estabelecimentos operavam sem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). O documento é essencial para atestar que o local possui itens básicos de segurança, como extintores, sinalização de saída e luzes de emergência.

"A maioria dos locais vistoriados hoje não possui o AVCB. Eles foram notificados e devem regularizar a situação junto à nossa Diretoria de Atividades Técnicas", explicou o subtenente do CBMAM, Stanley Damasceno.

A presença de múltiplas instituições permite que, em uma única abordagem, o estabelecimento seja checado desde a fiação elétrica e higiene até a presença de menores de idade e regularidade tributária.

