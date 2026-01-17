   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Nova lei garante retirada de compras online em centros de distribuição no Amazonas

Por Portal Do Holanda

17/01/2026 14h41 — em
Amazonas


Foto: Reprodução

Manaus/AM - A Lei Ordinária nº 7.738/2025, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), foi sancionada com o objetivo de aprimorar a logística de entregas no comércio eletrônico. A nova legislação assegura aos consumidores amazonenses o direito de retirar produtos comprados pela internet diretamente em centros de distribuição, depósitos ou unidades de triagem, nos casos em que a entrega domiciliar não seja concluída com sucesso.

Segundo Roberto Cidade, a medida busca reduzir os transtornos causados por falhas recorrentes no serviço de entrega. Para o parlamentar, a lei representa um avanço na defesa do consumidor ao garantir mais agilidade, segurança e eficiência no acesso às encomendas, além de contribuir para o fortalecimento do comércio eletrônico no Amazonas.

A iniciativa também tem como finalidade diminuir prejuízos decorrentes de problemas logísticos, especialmente em localidades onde as dificuldades de entrega são frequentes. A legislação supre uma lacuna que afeta moradores de áreas urbanas e rurais, oferecendo uma alternativa prática quando as tentativas de entrega em domicílio não são bem-sucedidas.

Entre os benefícios apontados estão a redução do tempo de espera para o recebimento dos produtos e a diminuição de casos de extravio ou não entrega de encomendas. A nova regra garante mais tranquilidade aos consumidores, que passam a contar com uma opção segura para retirar suas compras e evitar maiores prejuízos.

Bastidores da Política - Política ambiental na Amazônia é seletiva Bastidores da Política
Política ambiental na Amazônia é seletiva

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Foto: Divulgação

17/01/2026

Bares de Manaus são pegos funcionando sem segurança contra incêndio

Foto: Divulgação

17/01/2026

FCecon realiza mutirão de consultas para acelerar tratamento de câncer

Foto: Semcom

17/01/2026

Procon realiza mutirão de atendimento e negociação de dívidas no Centro

Foto: Divulgação

17/01/2026

Sesc Amazonas reabre Parque Aquático neste domingo

Foto: Reprodução/Redes Sociais

17/01/2026

Jovem morto em ação da PM na Vila da Prata sangrou até a morte, aponta laudo

Foto: Sesc-Amazonas

17/01/2026

Cachoeiras, flutuantes e trilhas: veja os passeios do Sesc para 2026

Foto: Pixabay

16/01/2026

Manaus tem o etanol mais caro do país na primeira semana de 2026

Senador Omar Aziz (PSD-AM)

16/01/2026

Parintins recebe mais de R$ 220 milhões em obras com apoio do senador Omar Aziz

Foto: Divulgação

16/01/2026

Afeam abre linhas de crédito para empreendedores na segunda-feira

Foto: Divulgação

16/01/2026

Obra da Cigás em Manaus é embargada por descumprir projeto e danificar asfalto

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

16/01/2026

Passageira de moto morre após condutor entrar na contramão na Avenida das Torres

Foto: João Viana / Semcom

16/01/2026

Prefeitura de Manaus entrega 750 registros de imóveis no bairro São Lázaro

Autor do PL, deputado Roberto Cidade - Foto: Reprodução

16/01/2026

Nova lei garante retirada de compras online em centros de distribuição no Amazonas

Foto: Divulgação/Governo do Amazonas

16/01/2026

Governo entrega cadeiras de rodas e anuncia investimentos em Caapiranga

Foto: Divulgação

16/01/2026

Alfredo da Matta realiza mutirão de diagnóstico de Hanseníase neste sábado

Foto: Reprodução

16/01/2026

Mudança no trânsito: rua do bairro Alvorada terá novo sentido em Manaus

Foto: Reprodução

16/01/2026

PM lança processo seletivo gratuito para pré-escola em Manaus; confira edital

Foto: Divulgação

16/01/2026

Campanha solidária arrecada livros e roupas para crianças com câncer em Manaus

Foto: Divulgação

16/01/2026

Nilton Lins abre inscrições para pós em Ciência Veterinárias no Amazonas; confira

Vacinação de adultos - Foto: Divulgação

16/01/2026

Campanha oferece atualização de vacinas para adultos na próxima semana em Manaus

Gasolina está acima de R$ 7 - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

16/01/2026

Relatório da ANP revela que Manaus tem a gasolina mais cara do país

Tempo fechado em Manaus- Foto: Thaís Menezes/Portal do Holanda

16/01/2026

Amazonas recebe alerta de chuva com ventania nesta sexta-feira

Tempo fechado em Manaus- Foto: Thaís Menezes/Portal do Holanda

16/01/2026

Amazonas recebe alerta de chuva com ventania nesta sexta-feira

Aulas começam em fevereiro - Foto: Divulgação

16/01/2026

Matrículas para novos estudantes da rede pública do Amazonas já estão abertas

Foto: Divulgação

16/01/2026

Seis bairros de Manaus ficarão sem energia neste sábado durante manutenção

Foto: Divulgação

15/01/2026

Inscrições para o Programa Bombeiro Mirim começam na segunda; veja como participar

Foto: Divulgação

15/01/2026

Arena Mágica de Patinação na Ponta Negra encerra nesta quinta-feira

15/01/2026

Em conversa no BBB26, Marciele orienta Brígido sobre convivência na casa

Foto: Reprodução

15/01/2026

Hospital João Lúcio procura família de idoso resgatado após queda


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!