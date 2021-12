Concurso dos Bombeiros tem data de provas alterada no Amazonas; confira

Manaus/AM - A data das provas do concurso público para o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBAM) foi alterada, conforme retificação do edital divulgada nesta segunda-feira (06). Além disso, os candidatos não poderão concorrer a mais de um cargo ofertados no certame.

As provas objetivas vão ocorrer no dia 12 de fevereiro de 2022, nos municípios de Humaitá, Manaus, Parintins e Tabatinga, das 14h às 18:30h (horário de Manaus), para o cargo de 2º Tenente Bombeiro Militar, de Nível Superior. Já a prova para Soldado Bombeiro Militar, de nível médio, também ocorrerá nos municípios de Humaitá, Manaus, Parintins e Tabatinga, mas será das 14h às 17:30h (horário de Manaus).

Todas as alterações do edital estão disponíveis no documento abaixo, confira;