Parque Mosaico ganha "Faixa Liberada" com aulão de ritmos nesta sexta-feira
Por Portal Do Holanda
15/01/2026 08:38:01
15/01/2026 8h38 — em
Amazonas
Manaus – O Parque Mosaico, localizado na zona Centro-Oeste da cidade, vai ganhar uma nova Faixa Liberada nesta sexta-feira (16). O lançamento contará com um aulão de ritmos às 19h, aberto ao público de todas as idades.
A atividade acontecerá todas as sextas-feiras, das 17h às 19h, em um percurso de aproximadamente um quilômetro. O objetivo é a promoção do esporte, lazer e ocupação saudável dos espaços públicos.
Esta será a terceira faixa liberada de Manaus, somando-se às já existentes na Ponta Negra (quartas e domingos) e na avenida Getúlio Vargas (domingos).
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.
ASSUNTOS: Amazonas