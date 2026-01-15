   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Parque Mosaico ganha "Faixa Liberada" com aulão de ritmos nesta sexta-feira

Por Portal Do Holanda

15/01/2026 8h38 — em
Amazonas


Parque Mosaico, na zona centro-oeste - Foto: Divulgação

Manaus – O Parque Mosaico, localizado na zona Centro-Oeste da cidade, vai ganhar uma nova Faixa Liberada nesta sexta-feira (16). O lançamento contará com um aulão de ritmos às 19h, aberto ao público de todas as idades.

A atividade acontecerá todas as sextas-feiras, das 17h às 19h, em um percurso de aproximadamente um quilômetro. O objetivo é a promoção do esporte, lazer e ocupação saudável dos espaços públicos.

Esta será a terceira faixa liberada de Manaus, somando-se às já existentes na Ponta Negra (quartas e domingos) e na avenida Getúlio Vargas (domingos).

 

Bastidores da Política - Mais sanções, mais censura. Que país é este? Bastidores da Política
Mais sanções, mais censura. Que país é este?

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Rabetas colidiram - Foto: Reprodução

15/01/2026

Idoso morre em hospital após rabetas colidirem em Eirunepé

Obras em andamento - Foto: Divulgação

15/01/2026

Obras avançam na construção do viaduto Passarão na zona oeste de Manaus

Erfan Soltani - Foto: Reprodução Instagram

15/01/2026

Irã nega condenação à morte de manifestante e EUA pressionam por direitos legais

Foto: Reprodução

15/01/2026

Ruas e avenidas de três bairros ficarão sem energia nesta sexta-feira

Foto: Valdo Leão / Semcom

14/01/2026

Limpeza e retirada de embarcações marcam revitalização da Ponta Branca em Manaus

Foto: Alex Pazuello/Semcom/Prefeitura de Manaus

14/01/2026

5 anos da crise do oxigênio: MPF diz que governo federal foi alertado mais de 2 semanas antes

Foto: Divulgação/Prodam

14/01/2026

Mais de 37 mil alunos já pediram transferência; inscrições encerram nesta quinta

Foto: Divulgação

14/01/2026

Estudantes de Manaus podem utilizar meia-passagem durante as férias

Foto: Divulgação

14/01/2026

Zumbi e Lago Azul concentram as maiores taxas de ISTs em Manaus

Foto: Divulgação

14/01/2026

Ipaam suspende exploração de madeira no Amazonas a partir desta quinta

14/01/2026

Águas de Manaus abre buracos, não reconstrói asfalto e revolta moradores; vídeo

Foto: Divulgação

14/01/2026

Indústria, Comércio e Serviços: Sine Manaus oferta 194 novas vagas

Valores variam - Foto: Divulgação

14/01/2026

Procon Manaus divulga lista de preços de materiais escolares; confira

14/01/2026

Acidente entre moto e picape deixa condutor e passageiro feridos na Chapada

Chuva em Manaus - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

14/01/2026

Amazonas recebe alerta de temporais entre quarta e quinta-feira

14/01/2026

Incompetência da Águas de Manaus causa prejuízos a moradores e lojistas no Parque 10

Av. Getúlio Vargas - Foto: Divulgação

14/01/2026

Jovem morre ao ser atropelado na Av. Getúlio Vargas no Centro

Desaparecidos - Foto: Divulgação

14/01/2026

Polícia pede ajudar para encontrar desaparecidos em Manaus

Manutenção acontecerá em apenas alguns locais - Foto: Divulgação

14/01/2026

Desligamento programado deixará cinco bairros sem energia em Manaus

Foto: Reprodução

14/01/2026

Carnaval 2026: Confira os documentos necessários para legalizar festas de rua e locais fechados

Foto: Divulgação

14/01/2026

Novos radares da Avenida Pedro Teixeira começam a multar em fevereiro

Foto: Divulgação/Secom

14/01/2026

MPAM recorre à Justiça para acelerar medidas de proteção no Tarumã-Açu

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

13/01/2026

Pedestre morre após ser atingido por carro de aplicativo na Compensa

Foto: Divulgação

13/01/2026

Sine Manaus oferta 238 vagas de emprego nesta quarta-feira

Foto: Arquivo/Semed

13/01/2026

Semed abre prazo de transferência escolar em Manaus até quinta-feira

Foto: Divulgação

13/01/2026

Saúde do Amazonas convoca gestantes para atualizar vacinação contra vírus

Foto: Divulgação

13/01/2026

Senai Amazonas divulga lista de aprovados em cursos gratuitos

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

13/01/2026

Motociclista de App fica ferida após acidente na Avenida Darcy Vargas

Foto: Divulgação

13/01/2026

TRE-AM abre inscrições para mesários voluntários: saiba como participar


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!