Parque Mosaico ganha "Faixa Liberada" com aulão de ritmos nesta sexta-feira





Manaus – O Parque Mosaico, localizado na zona Centro-Oeste da cidade, vai ganhar uma nova Faixa Liberada nesta sexta-feira (16). O lançamento contará com um aulão de ritmos às 19h, aberto ao público de todas as idades.

A atividade acontecerá todas as sextas-feiras, das 17h às 19h, em um percurso de aproximadamente um quilômetro. O objetivo é a promoção do esporte, lazer e ocupação saudável dos espaços públicos.

Esta será a terceira faixa liberada de Manaus, somando-se às já existentes na Ponta Negra (quartas e domingos) e na avenida Getúlio Vargas (domingos).