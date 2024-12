Empresa realiza processo seletivo presencial para diversas vagas nesta terça-feira

A WE CAN BR, empresa líder no mercado de recursos humanos, está com as portas abertas para novos talentos! A empresa realizará um processo seletivo presencial no dia 03 de dezembro (terça-feira), das 8h30 às 11h, na Avenida Tefé, número 685, no bairro Cachoeirinha, próximo aos Reis das Mangueiras.

Vagas disponíveis:

Revisor e Testador de Produção: É necessário ter experiência na função e cursos de TBO e leitura de componentes.

Operador de Produção: Experiência na função é fundamental.

Requisitos:

Ensino médio completo.

Disponibilidade para início imediato.

Documentos necessários:

Currículo impresso.

Documentação completa (RG, CPF, carteira de trabalho, etc.).