MP do Amazonas apura ataques racistas contra vereadora em Maués

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou uma notícia de fato para apurar possíveis crimes de racismo e injúria racial contra a vereadora Carla Leite (PSD), em Maués, interior do estado. A denúncia foi apresentada pelo deputado estadual Ednailson Rozenha (PMB) e pelo vereador Paulo Rodrigo (Republicanos), com apoio de outros parlamentares da cidade. O caso ganhou repercussão na imprensa local.

Segundo os documentos enviados à Promotoria de Justiça de Maués, os ataques ocorreram após um discurso da vereadora na Câmara Municipal. Na ocasião, uma página no Facebook chamada “Portal Mundurucania Falante” publicou uma imagem que comparava Carla Leite a um chimpanzé — conteúdo considerado explicitamente racista pelas autoridades.

As publicações ofensivas teriam sido reforçadas por um servidor público lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). De acordo com as denúncias, ele teria feito novas postagens reiterando os ataques, o que ampliou a disseminação do conteúdo discriminatório em redes sociais e grupos de mensagens.

Como primeira medida, o promotor Caio Lúcio Fenelon Assis Barros determinou o envio de um ofício à Delegacia de Polícia de Maués, solicitando que, no prazo de 20 dias, informe se já há inquérito instaurado sobre o caso. Se confirmado, a delegacia deverá encaminhar cópias das diligências realizadas até o momento. “O Ministério Público está atento e atuante no enfrentamento a todas as formas de discriminação racial, garantindo que casos dessa natureza sejam tratados com absoluta prioridade e seriedade”, declarou o promotor.