Tecnologia inédita no Brasil reforça combate a queimadas no Amazonas

Nesta terça-feira (13), o governador do Amazonas, Wilson Lima, apresentou o primeiro drone de combate a incêndio do Brasil, que será utilizado pelo Corpo de Bombeiros. Foram adquiridas duas aeronaves remotamente pilotadas com capacidade para sobrevoar uma altura de 30 metros - o equivalente a um prédio de 10 andares e que vai auxiliar os trabalhos dos bombeiros em incêndios no estado.

“É uma tecnologia inédita e que vai ajudar no enfrentamento aos incêndios no estado, como foco no fortalecimento das nossas ações voltadas para o combate às queimadas ambientais que afetam, principalmente, municípios no sul do estado”, explicou o governador Wilson Lima.

A aquisição do equipamento, que conta com tecnologia de ponta desenvolvida no Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP), representa um marco na modernização no enfrentamento dos incêndios, com atenção especial às queimadas florestais. A tecnologia foi apresentada durante a implementação de Grupamentos Integrados de Combate a Incêndio e Proteção Civil (GCIP) em 16 municípios do Amazonas.

O drone é fruto de uma parceria entre o CBMAM e a Indústria de Aeronaves Remotamente Pilotadas (UAVI), em um projeto desenvolvido com estudo, planejamento e testes conjuntos. A expertise dos bombeiros amazonenses foi essencial para personalizar a aeronave às demandas operacionais da corporação.

Tecnologia a serviço da vida

Capaz de transportar uma mangueira pressurizada de uma polegada e meia até o foco do incêndio, o UAVI Bombeiro atua como um verdadeiro combatente aéreo, com capacidade de carga de 90 kg e autonomia de voo de 30 minutos. A água é fornecida diretamente pela viatura, garantindo suprimento contínuo.

“O drone consegue subir e transportando 90 quilos de peso até 30 metros de altura. Isso é uma coluna d'água muito potente.” afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Orleilso Muniz.

Com estrutura robusta e motores de alto desempenho, o equipamento foi projetado para operar em áreas de risco extremo, como florestas, indústrias e locais de difícil acesso, sem colocar vidas humanas em perigo.

Outro diferencial é o sistema de realidade virtual FPV, com câmera integrada aos óculos do operador, que permite visualizar em tempo real a linha de combate e executar manobras com precisão cirúrgica. A aeronave opera com duas baterias simultâneas, e conta com um terceiro conjunto sobressalente, o que permite trocas rápidas (em até 2 minutos) e recargas em apenas 15 minutos.

Uso imediato e operação especializada

Segundo o comandante-geral do CBMAM, os equipamentos começarão a ser usados imediatamente. O CBMAM investiu R$ 730 mil na aquisição de dois drones de alta performance, que serão utilizados em operações na Região Metropolitana de Manaus e também em áreas remotas da floresta amazônica.