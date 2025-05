Após flagra de rato entre carnes, supermercado é autuado por vender alimentos impróprios em Manaus

Manaus/AM - Um supermercado localizado na zona norte de Manaus foi autuado pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM), nesta terça-feira (13), por vender cerca de 46,39 kg de produtos alimentícios em condições impróprias para o consumo humano.

A ação foi desencadeada após denúncia veiculada nas redes sociais, que relatava a presença de um rato circulando no balcão frigorífico do estabelecimento.

Durante a fiscalização, os agentes do Procon-AM identificaram diversos alimentos com embalagens violadas, mal-acondicionados, vencidos ou com prazos de validade ilegíveis. Foram apreendidos itens como linguiça, calabresa, frango, carne bovina, salsicha, além de produtos enlatados e congelados, totalizando mais de 46 kg.

Também foram encontradas mercadorias sem informações obrigatórias, como data de fabricação, validade e número de lote, em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), especialmente os artigos 6º, inciso I (direito à vida, saúde e segurança), 18 (responsabilidade por vício do produto) e 31 (oferta e apresentação de produtos devem assegurar informações corretas e claras).

Os produtos foram descartados no próprio local e o supermercado responderá processo administrativo, podendo sofrer aplicação de multa, além de outras penalidades previstas em lei.

Canais de denúncia do Procon-AM:

• Telefones: (92) 3215-4009 / 0800 092 1512 (segunda a sexta, das 8h às 14h)

• E-mail: [email protected]