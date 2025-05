Caso Julieta Hernandez: Justiça finaliza audiência de instrução e mantém prisões

Com informações do TJAM

Deliberações - Após a oitiva da testemunha e os interrogatórios dos denunciados, a magistrada que presidiu a audiência questionou as partes (Ministério Público, Assistência de Acusação e Defensoria Pública) se teriam algum requerimento de diligência antes das alegações finais e todos informaram que não. Por fim, o Ministério Público e a Defesa pugnaram pela apresentação das suas respectivas alegações finais na forma de memoriais escritos em razão da complexidade do caso, o que foi deferido pela magistrada.

Manaus/AM - A Justiça do Amazonas finalizou, na terça-feira (13), a audiência de instrução do caso que envolve o assassinato de Juliata Hernandez. Os denunciados Thiago Agles da Silva e Deliomara dos Anjos Santos tiveram suas prisões mantidas.

