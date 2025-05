Casal de empresários é preso por extorsão contra revendedoras em Borba

A extorsão contra as mulheres também contou com o envolvimento de um funcionário da empresa, identificado como Rafael Couto Santos, 28. A prisão preventiva dele já foi deferida pela Justiça, e ele encontra-se foragido.

O alvo do casal eram mulheres com filhos e residências próprias. "Faziam isso para garantir que elas não saíssem do município e tivessem alguma forma de pagá-los. Após três meses, eles retornavam à residência da vítima já de forma ríspida, usando ameaças", destacou Arcanjo.

Ainda segundo a autoridade policial, o casal viajava para o interior do estado, escolhia mulheres para revender os produtos e alegava que, caso elas vendessem uma parte da mercadoria, poderiam ficar com o restante como "brinde". Após alguns meses, eles reapareciam exigindo o pagamento imediato dos produtos não vendidos, fazendo ameaças às vítimas.

