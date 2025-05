Sabadão do Homem: Ação leva atendimento de saúde para público masculino em Manaus

Manaus/AM - O “Sabadão do Homem” levará atendimento de saúde para o público masculino na faixa etária de 20 a 59 anos, em Manaus. A programação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), acontece nos sábados de maio, a partir deste dia 17/5, no horário das 8h às 12h, em diferentes unidades de saúde de horário ampliado do município.

De acordo com a prefeitura, as unidades de saúde vão intensificar a oferta de serviços para o público masculino, incluindo consultas médicas e de enfermagem, atendimentos odontológicos, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, verificação do IMC, prática de atividades físicas, testes rápidos para detecção de sífilis e HIV, entre outros.

Além da oferta de serviços de saúde, as atividades no “Sabadão” vão incluir palestras e orientações com foco na prevenção de agravos, nutrição, combate ao tabagismo, alcoolismo, obesidade, entre outros temas associados à saúde do homem. “Neste sábado, 17/5, dia mundial de combate à hipertensão, vamos também reforçar serviços e orientações voltadas para o autocuidado, prevenção e controle dessa condição”, disse a chefe do Núcleo de Atenção à Saúde do Homem da Semsa, Déborah Ary Barbosa.

Para usuários que têm companheiras gestantes, a gerente de Saúde do Homem da Semsa ressalta a oportunidade de receber informações e orientações sobre os cuidados com a gestante e o bebê durante a programação. “Eles podem aproveitar esse momento e comparecer na unidade de saúde para fazer a consulta do pré-natal do parceiro, uma estratégia importante que contribui para incluir o homem no cuidado da gestação e promover a paternidade responsável”, observa.

Programação - Neste sábado, 17/5, o “Sabadão do Homem” acontecem em unidades de todas as zonas distritais de saúde da área urbana, com ações na Unidade de Saúde da Família (USF) Maria Leonor Brilhante, no Leste; USF Balbina Mestrinho, no Norte; USF Deodato de Miranda Leão, no Oeste; e USF Rosa Almeida, no Sul.

No próximo dia 24, a programação ocorre na USF Amazonas Palhano, no Distrito de Saúde Leste, e na USF José Rayol dos Santos, no Sul. E, no dia 31, será a vez da recém-inaugurada USF Leonor de Freitas, no Oeste. Em todas as datas, as atividades serão realizadas no horário das 8h às 12h.

Programação do “Sabadão do Homem” em Manaus:

Dia 17/5 – 8h às 12h

Zona Leste

USF Maria Leonor Brilhante

Avenida Autaz Mirim, s/n – Tancredo Neves

Zona Sul

USF Rosa Pereira de Almeida

Rua Dona Mimi, s/n – Morro da Liberdade

Zona Norte

USF Balbina Mestrinho

Rua Major Silvério Nery, 170 – Cidade Nova

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão

Avenida Presidente Dutra, s/n – Glória

Dia 24/5 – 8h às 12h

Zona Leste

USF Dr. José Amazonas Palhano

Rua Antônio Mathias, s/n – São José

Zona Sul

USF José Rayol dos Santos

Avenida Constantino Nery, s/n – Flores

Dia 31/5 – 8h às 12h

Zona Oeste

USF Leonor de Freitas

Avenida Brasil, s/n – Compensa