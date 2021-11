CPI da Energia recebe depoimento de promotora do Ministério Público do Amazonas

Ela ainda contou que o MPAM teria que fazer uma análise das cláusulas no contrato da compra da Eletrobras, para entender as obrigações da nova concessionária durante o processo de privatização e que aparentemente não foram resolvidas.

Manaus/AM - A promotora Sheila Andrade dos Santos, do Ministério Público do Amazonas (MPAM), prestou depoimento na CPI da Amazonas Energia nesta quarta-feira (17), explicando que os consumidores poderiam ter mais ajuda contra a concessionária, se formalizassem as denúncias no órgão.

