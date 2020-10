Chuva de granizo impressiona moradores do interior do Amazonas

Manaus/AM - Moradores do município de Manacapuru, interior do Amazonas se assustaram com a chuva de granizo e ventos fortes que atingiram a cidade nesta segunda-feira (5).

Segundo relatos nas redes sociais, algumas casas tiveram os telhados arrancados e árvores foram derrubadas durante o temporal que durou apenas alguns minutos. A chuva de granizo também foi registrada e deixou a população impressionada com o fenômeno.

De acordo com a Defesa Civil de Manacapuru, agentes do órgão estão na região fazendo levantamento dos prejuízos causados pela chuva.