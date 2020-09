Bombeiros procuram corpo de homem morto a tiros na Feira da Manaus Moderna

Manaus/AM - O Corpo de Bombeiros faz buscas na manhã desta segunda-feira (21), pelo corpo de um homem que teria caído no Rio Negro, no Porto da Manaus Moderna após ter sido baleado nas proximidades na Balsa do Boizão, na avenida Lourenço Braga.

O crime teria ocorrido na noite do último sábado (19) e as buscas foram iniciadas ontem (20), em frente ao portão A, ao lado da Balsa Amarela, mas a vítima ainda não foi encontrada até o momento.

Um outro homem que também foi baleado e chegou a cair no rio junto com o desaparecido, foi encontrado com vida no mesmo dia e levado para um hospital.